Semana da Mulher de Paraíso do Sul é debatida em reunião

Na última sexta-feira, dia 7, a presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, Patrícia Parreira, e a secretária da Mesa Diretora, a vereadora Kátia Helena Schlesner, se reuniram com a chefe da Emater, Adriana Pereira, e a presidente da Associação das Trabalhadoras Rurais, Geralda Zimmer. Na pauta estava a organização da Semana da Mulher de Paraíso do Sul.

Na reunião ficou definido que o evento acontecerá de 7 a 13 de março e levará o nome de uma figura feminina com representatividade na comunidade. A programação será divulgada em breve, após novos encontros para debater os detalhes das atividades.

A agenda de atividades contemplará Sessão Solene pelo Dia Internacional da Mulher, palestra e uma tarde recreativa. “Dentro das possibilidades, vamos promover ações que valorizem nossas mulheres no mês que é dedicado a elas”, disse a vereadora Patrícia acrescentando que a Semana da Mulher é resultado da união de esforços e parcerias que buscam enaltecer e valorizar o papel da mulher seja na família, no comércio, na comunidade onde atua e na sociedade como um todo.

A Semana da Mulher é uma promoção da Prefeitura de Paraíso do Sul, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Câmara de Vereadores, além do apoio da Emater e Associação das Trabalhadoras Rurais.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul