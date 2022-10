Semana da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca será de 21 a 28 de novembro

Foto: Norton Avila

Depois de dois anos sem ocorrer em razão da pandemia do Covid-19, o Poder Legislativo de Restinga Sêca promoverá entre os dias 21 e 28 de novembro a “Semana da Câmara”.

Entre as atividades programadas até o momento está a Sessão Solene com entrega do Título de Cidadão Restinguense para Jocelaine Brauner, ex-secretária municipal da Saúde, e Analice Ceretta Tessele, presidente da Casa do Idoso Marino Lovato, palestra com a policial Olinda Barcellos, “Almoço de Integração”, sessão “Vereador por um dia”, entre outras atividades.

Conforme o vereador Tiago Cantarelli, presidente da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, esta é a base da programação, mas ainda poderá haver alguns ajustes ou alterações como é o caso da pracinha de brinquedos da Escola Francisco Giuliani que poderá ser denominada como Carla Regina Lovatto em homenagem a professora que faleceu no dia 14 de maio de 2021. Ato poderá constar na programação, bem como a realização de atividades alusivas da campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata.

PROGRAMAÇÃO

Dia 21 – Segunda-feira

Sessão Solene com entrega do Titulo de Cidadão Restinguense para Jocelaine Brauner, ex-secretária municipal da Saúde, e Analice Ceretta Tessele, presidente da Casa do Idoso Marino Lovato.

Dia 22 – Terça-feira

Palestra da policial Olinda Barcellos sobre drogas aos alunos da Escola Francisco Giuliani.

Dia 24 – Quinta-feira

Almoço de Integração na AABB com integrantes da Casa do Idoso Marino Lovato e Associação de pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Dia 25 – Sexta-feira (a confirmar)

Atividade da campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata.

Dia 28 – Segunda-feira

Sessão “Vereador por um dia” com alunos da Escola Francisco Giuliani.