Semáforo já está operando no cruzamento entre a Av. Vicente Pigatto e a Rua 30 de Novembro em Faxinal do Soturno

Começaram a operar nesta quinta-feira, dia 28 de maio, quatro semáforos instalados no cruzamento da Avenida Vicente Pigatto com a Rua 30 de Novembr, em Faxinal do Soturno.

No local, a circulação de veículos, motos, ciclistas e pedestres é intensa, principalmente nos horários de pico, ou seja, início da manhã, intervalo do meio dia e final da tarde. Além disso, vários acidentes de trânsito já foram registrados nesta esquina.

Os semáforos estão programados para funcionar diariamente das 6h às 22h, com quatro tempos de 15 segundos cada, totalizando um minuto o circuito completo. Após este horário, ficará apenas a luz amarela acesa e piscando, como sinal de alerta, para as pessoas que passarem pelo local mantenham o cuidado e a atenção.

O investimento da Administração Municipal foi de R$ 24.250,00. Os recursos integram o empréstimo realizado junto ao programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), para o asfaltamento da Avenida Vicente Pigatto.

A sinaleira, como também é chamada, foi instalada pela empresa SSAT Sinalização Viária, de Rio do Sul, Santa Catarina, vencedora da licitação. O serviço iniciou na terça-feira, dia 26, com a perfuração e instalação das bases para o suporte da estrutura. Na tarde de quarta-feira, dia 27, a empresa fixou os postes e, na manhã desta quinta-feira, concluiu a colocação dos semáforos, que antes do meio dia já estavam funcionando.

O prefeito Clóvis Alberto Montagner afirma que a instalação da sinaleira integra um projeto de modernização da mobilidade urbana em Faxinal do Soturno, que conta ainda com o asfaltamento da Avenida Vicente Pigatto, ciclovias e calçadas novas, proporcionando conforto e segurança para os usuários, sejam eles motoristas, ciclistas ou pedestres.

Para o comandante do 4º Pelotão da Brigada Militar faxinalense, tenente Antônio Marcos Martins Santos, a implantação dos semáforos atende uma necessidade do cruzamento, pois as duas vias são bastante movimentadas. “Vai contribuir para que o fluxo de veículos seja mais organizado, evitando acidentes e proporcionando mais segurança para os pedestres”, destaca. Outro ponto positivo, segundo o tenente, é a modernização. “Esperamos que a população se adapte e respeite as novas normas, pois avançar no sinal vermelho é infração de trânsito gravíssima, além do risco de causar um acidente”, completa.

