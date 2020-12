Selo de vacinação é entregue à Equipe de Imunizações de Paraíso do Sul

A Equipe de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso do Sul recebeu, no dia 21 de dezembro, o Selo de Vacinação do Governo Estadual referente ao alcance da meta de vacinação na campanha da Poliomielite atingindo acima dos 95% estipulados pelo Estado. Os índices municipais ficaram em 99,33% totalizando 295 crianças com menos de 05 anos.

Para a equipe de Imunizações, neste ano de tantas dificuldades, receber essa certificação confirma que, quando o trabalho é realizado com dedicação e em equipe, os resultados são exitosos.

Além disso, ressalta a importância da participação dos pais e responsáveis que levaram seus filhos até a unidade de vacinação e confiaram à equipe a saúde das crianças.

Lembra que neste período pandêmico sempre que possível a vacinação deverá ser agendada para evitar aglomeração e garantir a segurança dos usuários. O telefone para agendamento é: 055-3262.1033.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul