Segurança Pública é tema de reunião em Agudo

Nesta quinta-feira, dia 18 de março, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, recebeu representantes do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Agudo. Na ocasião foram debatidas questões relacionadas à segurança pública do município, como também da possibilidade de viabilização de recursos para o Consepro.

Conforme o prefeito, trabalhar pela segurança pública é garantir qualidade de vida para a população.

Participaram do encontro, o presidente do Consepro, Marciano Machado, o 1º secretário, Adelso Moreira Barreto Júnior, o tenente da Brigada Militar de Agudo, Eglenton José Soares Rodrigues, o delegado da Polícia Civil de Agudo, Gabriel Gonzalez Zanella, a secretária de Administração e Gestão, Daniela Arguilar Camargo e o assessor do Departamento Jurídico, Gabriel Drescher.

Fonte: Prefeitura de Agudo