Seguem atividades do Horto Municipal de Nova Palma

No dia 9 de junho iniciou no Horto Municipal de Nova Palma a atividade prática de plantação de mudas através de semente e estacas de árvores frutíferas. A atividade seria realizada com os escolares, mas devido à pandemia e as aulas estarem suspensas vem tendo sequência através dos integrantes que desenvolvem o projeto “Semeando um Novo Saber”, representado na ocasião pelas servidoras, Clauciane Stefanello, Márcia Somavilla, Marciani da Rocha, pela chefe do escritório da Emater de Nova Palma, Sandra Denardin da Silva, e pelo servidor responsável pelo plantio e manutenção, Vanderlei Melo.

A chefe da Emater, Sandra Denardin da Silva, passou orientações sobre o plantio de estacas de figueiras, de três variedades de bananeiras e de sementes de frutíferas da época, atividade acompanhada também pelo prefeito municipal, André Rossato.

A equipe definiu ainda o local que será destinado ao pomar e também ao Relógio Biológico do Corpo Humano de Plantas Medicinais.

Neste mesmo dia foi realizada uma visita da equipe do projeto do Horto Municipal e da Secretária de Educação, Inês Osmari, à nova-palmense Cleci Ravanello, que possui um amplo conhecimento em plantas medicinais e que será parceira na doação de mudas de todos os tipos dessas plantas que possui, além da contribuição com o conhecimento sobre as mesmas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma