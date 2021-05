Seguem atividades de preparação do futuro Museu Municipal de Nova Palma

No dia 19 de maio o Grupo de Trabalho local da montagem do Museu Municipal de Nova Palma esteve reunido novamente com o museólogo, Bernardo de Paula, e o arqueólogo, André Soares, servidores da Universidade Federal de Santa Maria.

Num primeiro momento, o grupo foi até as dependências da Paróquia Santíssima Trindade para uma avaliação inicial de acervo já previamente armazenado no município e suas possibilidades de utilização no futuro espaço.

Posteriormente, em reunião na Câmara de Vereadores, o museólogo Bernardo expôs os próximos passos do trabalho do grupo, que incluem, em um primeiro momento, uma separação do material por categoria, para uma avaliação mais detalhada das peças em um próximo encontro com o profissional, que deve acontecer no mês de junho.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma