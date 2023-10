Seguem as obras para o asfaltamento da ERS-149, entre Nova Palma e Pinhal Grande

Fotos: Nilton Leote

Nesta primeira semana de outubro, a empresa Della Pasqua Engenharia avança nos trabalhos de preparação para pavimentação no trecho do Cerro da Gruta, localizado na ERS-149, que liga Nova Palma ao município de Pinhal Grande.

Com uma série de serviços que visam melhorar a infraestrutura da estrada antes da aplicação das camadas de pavimentação, as atividades nos próximos dias se concentram no trecho que se estende do km 25,0 ao km 26,3, onde a empresa enfrenta o desafio de escavar cerca de 100 metros de rocha, situada entre os km 25,9 e 26,0. A Della Pasqua Engenharia emprega nessa obra técnicas avançadas para realizar essas tarefas de maneira eficiente e segura, enquanto também se prepara para outras etapas do projeto.

Além da escavação de rochas, a empresa estará realizando nesta semana um importante trabalho na drenagem, com a abertura de um boeiro de grande porte no km 26, transferindo o escoamento adequado das águas pluviais e, assim, prevenindo problemas futuros de inundação e erosão. Uma etapa já concluída com sucesso foi a terraplenagem do trecho que vai do km 25,0 ao km 25,7, contribuindo para a preparação da via para iniciar a pavimentação.

A Della Pasqua Engenharia faz um apelo aos motoristas que trafegam nessa área: “Pedimos aos motoristas que evitem insistir na passagem nesse trecho, pois a estrada permanece completamente interditada durante as obras. A nossa prioridade é a segurança de todos os usuários da rodovia, e estamos trabalhando diariamente, independente das intempéries so tempo, para concluir as melhorias o mais rápido possível.”

O investimento na pavimentação do trecho é de R$ 15,7 milhões em recursos do Estado, por meio do programa Avançar.

Fonte: Nilton Leote