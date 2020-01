As obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Bela Vista, em Restinga Sêca, seguem a todo vapor. Iniciadas em novembro de 2019, a UBS Bela Vista é localizada na Rua Adão Mário Oliveira Dornelles, no Loteamento Belo Vista.

A empresa vencedora da licitação da obra foi a Rodrigo de Souza Vargas & Cia Ltda., no valor de R$ 330.746,80 mil reais e recursos do Município.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca