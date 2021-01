Secretários municipais de Ivorá destacam as expectativas para a gestão

Ivorá conta hoje com seis secretarias: Saúde, Educação, Administração e Finanças, Assistência Social e Habitação, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Obras e Serviços Públicos; além do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo e Assessoria Jurídica.

O prefeito ivorense, Saulo Piccini e o vice-prefeito, Jornado Moro informam que todos os secretários municipais estão trabalhando para fazer o melhor para a comunidade ivorense. “Esperamos de todos eles, muito trabalho e união em prol do município para cumprir nosso Plano de Governo”, afirmaram os gestores municipais.

Saúde: Gabriela de Paula

Com relação a expectativa, ao assumir a função, Gabriela diz que espera poder atender, da melhor forma, a população ivorense, proporcionando à elas as melhores condições em Saúde. Assumindo o compromisso de zelar pela qualidade de vida de todos os munícipes, mas focando ainda mais na Saúde do idoso, criança, gestantes e pessoas com necessidades especiais. “As prioridades dizem respeito ao acesso da população a serviços de qualidade, mediante aprimoramento da Política da Atenção Básica e de Atenção Especializada; garantia da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); promoção da atenção integral à Saúde da Mulher e Materno Infantil; promoção a atenção integral a criança e ao adolescente; garantia da atenção à Saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção; redução dos riscos e agravos à Saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde”, destaca Gabriela.

Educação: Inês Simonetti Pase

Para o ano de 2020 a Secretaria de Educação de Ivorá visa desenvolver ações que incentivem e propiciem a melhoria no desenvolvimento e qualidade do Ensino nas escolas municipais. “Para tanto projetamos reforço escolar, formação e estudos continuados de professores, retomada gradual das aulas presenciais, orientação e apoio às famílias dos alunos”, destaca a secretária, acrescentando que as expectativas para o ano de 2020 são de que o ano contará com dificuldades a serem vencidas, especialmente, porque a pandemia ainda gera efeitos que influenciam no desenvolvimento das ações relacionadas à Educação, sobretudo com relação às aulas. “Porém, apesar da ciência das dificuldades a serem enfrentadas, as expectativas são para que as aulas retornem, ainda que não totalmente de forma presencial. Além disso, com o Projeto de Reforço Escolar, almeja-se corrigir a ausência das aulas presenciais no ano de 2020 e assim fazer com que o Ensino e o Desenvolvimento Escolar dos alunos não fique tão prejudicado”, finaliza Inês.

Administração e Finanças: Eno Frizzo

A expectativa, em assumir a Pasta é, segundo Eno Frizzo, de muito trabalho e disponibilidade de tempo. “Nossa prioridade, num primeiro momento, é tomar conhecimento da situação dos contratos e das disponibilidades financeiras; além de auxiliar e orientar as demais secretarias”, observa Eno.

Assistência Social e Habitação: Tânia Maria Velasco Cargnelutti

“A expectativa é grande e positiva. Estou ciente do muito que tenho para aprender, mas ao mesmo tempo me sinto tranquila, pois ao meu lado tenho uma equipe técnica muito dedicada e todos com uma longa caminhada dentro da Assistência Social e Habitação. É essa equipe que está me dando todo o suporte e tranquilidade para fazer o planejamento e trabalharmos juntos beneficiando todos os que realmente precisam do nosso serviço. A nossa prioridade sempre vai ser com a melhoria da qualidade de vida do público que é atendido por esta Secretaria, continuar mantendo sempre a transparência, parcerias, profissionalismo, ter uma comunicação exemplar entre todos os envolvidos e a abundância de esperança, mesclada com a certeza de dias cada vez melhores entre tantos outros. Dentro da nossa pasta vamos procurar fazer acontecer o plano de Governo da Coligação “Juntos para Avançar. Nosso compromisso é trabalhar para atender as necessidades de todos os ivorenses, e a Secretaria da Assistência Social e Habitação, vai trabalhar intensamente para o que foi proposto no plano de governo, que teve a participação da comunidade, seja executado nos próximos 4 anos.”

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente: Cheila Zanon

A expectativa de Cheila Zanon, ao assumir a pasta, é fazer o trabalho acontecer e gerar realmente o desenvolvimento rural. “Fazer com que os agricultores e moradores do meio rural sejam atendidos nas suas demandas e de acordo com a realidade em que vivem. Nosso foco principal serão as agroindústrias, o aumento da produtividade agrícola, seja através da correção do solo, assistência técnica, manejo e administração das propriedades rurais, além de incentivos a atividades não agrícolas no meio rural, como o Turismo”, explica Cheila.

Obras e Serviços Públicos: Flávio Tonel

“Pretendo dar um retorno maior aos nossos munícipes em relação as estradas do interior e o embelezamento da nossa cidade. Minha prioridade é, primeiramente, atender todos da mesma forma que já venho fazendo e tentar ainda mais fazer um trabalho duradouro no nosso município, pois nossa comunidade merece o melhor”, afirmou o secretário acrescentando que se tem uma equipe de servidores muito competentes, com força de vontade muito grande. “Acreditamos na capacidade de cada um. Eu me somo a eles para que os serviços andem da melhor forma, com muito respeito, educação e acima de tudo, valorização”, afirma Flávio.

Dirigente do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo: Edicléia Iensen Cherobini

“Minha expectativa, em relação a minha função, é promover o desenvolvimento para o município de Ivorá com a geração de empregos e renda, através do fortalecimento do Turismo”, relata Edicléia acrescentando que entre as prioridades está fazer parcerias e convênios com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); incluir Ivorá no mapa do turismo nacional; regulamentação e planejamento do turismo; incentivar o setor privado e atrair novos investimentos para o município; despertar, nas pequenas propriedades, o seu potencial turístico, agregando valor ao seu produto; contribuir ativamente para criação do Geoparque Quarta Colônia. “Estou a disposição da comunidade ivorense para debater e contribuir para que Ivorá se torne um destino turístico de grande apreciação”, finaliza.

Assessoria Jurídica: Fernanda Maziero

“A expectativa, ao assumir a função, é poder auxiliar, da melhor maneira a Administração Municipal, naquilo que for necessário para o bom desempenho dos trabalhos em prol dos munícipes ivorenses. Minhas prioridades são prestar orientação técnica, sempre pautada pelos princípios éticos a fim de proporcionar a segurança jurídica necessária para a realização das atividades diárias”, finaliza Fernanda.

Fonte: Prefeitura de Ivorá