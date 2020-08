Secretários de Turismo e Cultura do Condesus debatem ações emergenciais da área da Cultura

Ocorre nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, em São João do Polesine, reunião com os Secretários de Turismo e Cultura dos municípios membros do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus.

A pauta é a Lei Aldir Blanc, voltada para ações emergenciais da área da Cultura e cujos recursos serão operacionalizados pela Plataforma +Brasil. Trata-se de um auxílio emergencial, por meio da liberação de até R$ 3 bilhões para estados e municípios, com recursos oriundos, em sua maioria, do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

Neste encontro estão ocorrendo reflexões de entidades e artistas da região aptos a serem cadastrados pelos municípios a receber este auxilio, destinados aos trabalhadores da cultura, subsidio para espaços culturais, ainda em regulamentação. Para serem contemplados os municípios devem ter Conselho de Turismo, regulamentado.

Fonte: Condesus