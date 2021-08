Secretário estadual do Turismo cumprirá agenda na Quarta Colônia

Está agendado para a próxima quinta-feira, dia 12, o cumprimento de agenda de trabalho na Quarta Colônia de Ronaldo Santini, secretário estadual do Turismo. Durante a visita ele estará acompanhado do deputado estadual Beto Fantinel.

No roteiro de visitações está uma reunião com os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), às 10h, na sede da instituição, quando será apresentado o projeto Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco e o potencial turístico dos municípios.

Pela parte da tarde, às 13h30min, o secretário irá conhecer a Ermida de São Pio de Pietrelcina localizada no Cerro Comprido, interior de Faxinal do Soturno. Na sequência, segue para Nova Palma para participar de uma reunião no Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, junto ao Centro de Pesquisas Genealógicas.

Por fim, Santini irá conhecer as Termas Romanas e a Fundação Antonio Meneghetti no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, oportunidade em que irá participar de reunião com autoridades regionais.