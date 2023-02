Secretário estadual de Turismo visita a Quarta Colônia

Na última sexta-feira, dia 10, a Quarta Colônia recebeu a visita Vilson Covatti, secretário estadual de Turismo. O encontro com lideranças da região ocorreu no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, e teve o objetivo de debater sobre as demandas, prioridades e projetos que fortalecem ainda mais o turismo na região.

Na ocasião do encontro esteve presente Valserina Gassen, secretária executiva do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus); Michele Vestena, vice-diretora do Geoparque Quarta Colônia; e secretários e dirigentes de Turismo dos municípios de São João do Polêsine, Bianca Trindade, Shaiane grigoletto Dotto, Restinga Sêca, entre outras autoridades. Na oportunidade eles apresentaram ao secretário a Instância de Governança Regional (IGR) da Quarta Colônia (Conselho Regional de Turismo da Quarta Colônia), instituída em junho do ano passado no 1º Fórum Municipal de Turismo de Restinga Sêca.

A proposta com a institucionalização da IGR da Quarta Colônia apresentada visa inserir a região da Quarta Colônia no Mapa do Turismo de 2023 e consolidá-la como uma nova Região Turística no Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta apresentação houve uma sinalização positiva por parte do secretário para oficializar a proposta. Por fim, ocorreu a entrega de projetos de infraestrutura turística para a Quarta Colônia.