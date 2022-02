Secretarias de Obras e Agricultura de Faxinal do Soturno adotam turno único

Foi instituído na semana passada o turno único de seis horas diárias na Secretaria de Obras e Serviços Públicos e na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno a ser cumprida no horário compreendido entre as 6h e 12h, de segunda a sexta-feira.

A medida entrou em vigor na quinta-feira, dia 27, por meio da Lei Nº 2.680 de 26 de janeiro de 2022, e é válida até 11 de março de 2022.

A decisão, adotada em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, leva em consideração as altas temperaturas desta época do ano e a redução de despesas nos setores.

A lei se aplica a todos os servidores lotados nas duas secretarias, com exceção do cargo de veterinário e dos cargos com expediente interno em repartição.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno