Secretaria Municipal de Educação entrega novos notebooks para o Polo UAB de Agudo

A Secretaria de Educação de Agudo realizou, na última semana, a entrega de 25 novos notebooks ao Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) do município. O investimento total foi de R$ 62.250,00, com recursos próprios da Prefeitura, e tem como objetivo fortalecer as ações de ensino a distância (EaD) oferecidas no local.

A aquisição dos equipamentos representa um avanço na estrutura do polo, que atualmente atende dezenas de alunos em cursos de graduação, especialização e formação continuada. Os novos notebooks irão atender tanto os estudantes quanto os tutores e professores, qualificando o acesso às plataformas virtuais de ensino e melhorando a qualidade das atividades acadêmicas.

A secretária de educação do município, Andressa Hoffmann Limana, destacou a importância do investimento. “A educação é prioridade e sabemos do papel estratégico do Polo UAB na formação dos nossos jovens e profissionais. Essa entrega é um passo a mais para garantir condições adequadas de aprendizagem e apoio ao ensino superior em nossa cidade.”

O Polo UAB de Agudo é uma importante ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior, oferecendo cursos gratuitos em parceria com renomadas universidades públicas do país, como a UFSM, UFPel e outras instituições do sistema UAB.

Fonte: Prefeitura de Agudo