Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine promoveu curso de primeiros socorros

Na semana passada, entre os dias 22 e 24, no Centro de Eventos, um curso de primeiros socorros foi promovido pela Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine destinado para motoristas condutores de ambulância.

Com foco no suporte básico de vida, Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e Stop the bleed (ato de estancar sangramento), o curso foi distribuído por meio de aulas teóricas, treinamento e práticas entre os alunos. As atividades foram ministradas por instrutores especializados em urgência e emergência da empresa Life Line, de Santa Maria.

Com informações da Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine