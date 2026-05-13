OUVIR A RÁDIO
Facebook Instagram
Previous
Next
MAIS NOTÍCIAS

Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Palma realiza primeiro encontro do Grupo de Puericultura

Nesta terça-feira, dia 12, a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Palma, por meio da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) 03 promoveu o primeiro Grupo de Puericultura, com foco no tema “Introdução Alimentar”. A atividade reuniu mães, cuidadores e bebês em um espaço voltado à orientação e à troca de experiências sobre a alimentação nos primeiros anos de vida.

Durante o encontro, foram discutidos aspectos relacionados ao início da alimentação complementar, à escolha de alimentos saudáveis, ao preparo adequado das refeições e à importância do fortalecimento do vínculo familiar nesse processo.

A iniciativa integra as ações de promoção à saúde desenvolvidas pela ESF 03 e reforça o compromisso da equipe com o cuidado integral à criança, além do apoio contínuo às famílias desde a primeira infância.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Rádio Integração FM 98,5

Rua Augusto Rossi, 316
Restinga Sêca/RS

Fone/Fax: (55) 3261 1030  |  3261.1270  |  3261 1707

radio-integracao@hotmail.com

OUÇA A RÁDIO NO SEU SMARTPHONE

Android Apple