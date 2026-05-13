Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Palma realiza primeiro encontro do Grupo de Puericultura

Nesta terça-feira, dia 12, a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Palma, por meio da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) 03 promoveu o primeiro Grupo de Puericultura, com foco no tema “Introdução Alimentar”. A atividade reuniu mães, cuidadores e bebês em um espaço voltado à orientação e à troca de experiências sobre a alimentação nos primeiros anos de vida.

Durante o encontro, foram discutidos aspectos relacionados ao início da alimentação complementar, à escolha de alimentos saudáveis, ao preparo adequado das refeições e à importância do fortalecimento do vínculo familiar nesse processo.

A iniciativa integra as ações de promoção à saúde desenvolvidas pela ESF 03 e reforça o compromisso da equipe com o cuidado integral à criança, além do apoio contínuo às famílias desde a primeira infância.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma