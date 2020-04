Secretaria de Saúde de Restinga Sêca adquire EPI’s e termômetros infravermelhos

A Secretaria Municipal de Saúde de Restinga Sêca recebeu na tarde de quarta-feira, dia 15, uma remessa de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, que serão utilizados pelos profissionais da saúde.

Além das máscaras de proteção respiratória e aventais, que servirão para proteção dos profissionais que estão no atendimento ao público, foram adquiridos cinco termômetros digitais infravermelhos sem contato, que equiparão as Unidades de Saúde e o Pronto Atendimento Municipal.

Os termômetros medem a temperatura corporal sem a necessidade de contato físico. Os equipamentos foram adquiridos com o recurso destinado ao combate do Coronavírus – Covid19.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca