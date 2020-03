Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul recebe Emenda Parlamentar do deputado federal Marlon Santos

Através do vereador, Tiago Schunemann e da secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt, o deputado federal Marlon Santos destinou ao município de Paraíso do Sul uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 200mil, que será destinada à Secretaria Municipal de Saúde.

A entrega da indicação de Emenda aconteceu no gabinete do prefeito, Artur Ludwig, na tarde dessa sexta-feira, 13 de março.

Estiveram presentes no ato de entrega a secretária de Saúde, Juliana Cides, a secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhadt, o vereador Tiago Schünemann e Arnildo Schünemann.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul