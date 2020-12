Secretaria de Saúde de Nova Palma recebe novo veículo para transporte de pacientes

Na manhã de quinta-feira, dia 3 de dezembro, foi feita a entrega da nova van à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Palma, para transporte de pacientes.

Ao lado do prédio da Prefeitura Municipal, o vice-prefeito Valcenir Giovelli, acompanhado dos secretários municipais, Eleni Dalla Nora, da Saúde, e Jossandro Marion, de Administração, receberam as chaves do veículo Mercedes Sprinter, com capacidade para 21 pessoas, adquirido com recurso próprio do município, no valor de R$ 235.000,00.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma