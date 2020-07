Secretaria de Saúde de Ivorá tem nova titular

A jovem, técnica em Enfermagem, Gabriela de Paula, assumiu a Secretaria de Saúde Ivorá.

O chefe do Poder Executivo, Ademar Binotto, deu as boas vindas a nova secretária e afirmou que ela já está fazendo a diferença. “Você iniciou fazendo um trabalho diferenciado. Ficamos felizes por você ter aceitado o convite, da Administração Municipal, em assumir a pasta da Saúde, neste momento em que o mundo inteiro passa por dificuldades”, disse o prefeito, acrescentando: “Acreditamos que, se você, enquanto secretária tiver êxito, a Administração Pública também terá e, consequentemente, a Comunidade terá benefícios. Queremos que se sinta bem e todas as tuas ideias serão sempre bem vindas”.

Com a experiência de quatro anos e meio trabalhando no Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Ivorá, Gabriela de Paula, considera aceitar ficar à frente da Secretaria Municipal de Saúde, uma oportunidade única. “Este é um momento muito difícil para todos nós, que estamos sofrendo com as incertezas e inseguranças, geradas pela Pandemia do Coronavírus, contudo temos que acreditar que, juntos, com coragem e força de vontade, superaremos os problemas”, lembra a nova secretária, acrescentando que buscará conduzir a Pasta da melhor maneira possível, tendo sempre como prioridade os pacientes. “Com certeza é um desafio, mas muitas vezes, devemos sair da nossa ‘zona de conforto’ e procurar fazer algo pela nossa sociedade e pelo nosso Município”, finalizou Gabriela.

O prefeito agradeceu ainda a disponibilidade da secretária, Luci Dalmolin, que, provisoriamente, esteve à frente da pasta por cerca de 30 dias.

Luci, que estava acumulando duas secretarias – Saúde e Assistência Social e Habitação, fica agora somente como titular da Assistência Social e Habitação.

Fonte: Prefeitura de Ivorá