Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno recebe nova ambulância

A Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno recebeu uma nova ambulância para o transporte de pacientes. O veículo, modelo Sprinter da Mercedes Benz, foi entregue nesta quarta-feira, dia 13, e já está à disposição para o transporte de pacientes.

O valor do investimento foi de R$ 272 mil, sendo R$ 250 mil de emenda parlamentar do deputado federal Ubiratan Sanderson (PSL/RS) e R$ 22 mil de contrapartida do município. A nova ambulância vai proporcionar mais segurança e agilidade no transporte de pacientes.

Na ocasião da entrega da ambulância, esteve presente o prefeito Clovis Alberto Montagner, o vice e secretário municipal de Saúde Lourenço Domingos Moro, o assessor do deputado Sanderson na região central Valmir Moro, o vereador faxinalense Paulo Chelotti (PP), representantes da Mercedes Benz e servidores da Secretaria de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno