Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno realiza reunião sobre os programas de saúde em andamento no município

Na manhã da última segunda-feira, dia 22, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Lourenço Domingos Moro, a diretora da Secretaria de Saúde, Lidiane Gabbi Fiori, e a gestora da Rede Bem Cuidar do município, Débora Posser Vieira, receberam a visita da delegada da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), Fabrícia Ennes da Silva Costa.

O objetivo foi verificar as metas atingidas pelo Município de Faxinal do Soturno com a implementação dos programas de saúde do governo do estado do Rio Grande do Sul: Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar Mais.

A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) é um dos componentes do Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS). O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de Atenção Primária à Saúde oferecidos à população do Município. Trata-se de uma proposta de colaboração entre as gestões estadual e municipal, os trabalhadores da saúde e a população.

O Programa Farmácia Cuidar Mais tem por objetivo ampliar, qualificar e promover os serviços farmacêuticos nas Farmácias de Medicamentos Especiais (FME) nos municípios gaúchos.

Na oportunidade, o vice-prefeito Lourenço apresentou à delegada Fabrícia a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que está sendo construída na Vila Verde Teto.

A ampliação desses espaços de saúde básica e do fortalecimento dos programas como Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar Mais são importantes na prevenção e cuidado da saúde do cidadão faxinalense, reforça Lourenço.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno