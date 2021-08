Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno conclui aplicação da primeira dose na população adulta 

O Município de Faxinal do Soturno atingiu uma marca importante na quarta-feira, dia 25 de agosto: a conclusão da imunização da população adulta com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Na terça-feira, dia 24 de agosto, a Secretaria de Saúde realizou um mutirão de vacinação no Ginásio Municipal. Das 8h até as 18h, foi disponibilizada a primeira dose do imunizante para as pessoas na faixa etária dos 18 anos ou mais. Ao todo, 336 vacinas foram aplicadas. Na manhã de hoje, dia 25 de agosto, a vacinação da população adulta foi concluída também no Posto de Saúde de Santos Anjos, quando 24 pessoas receberam a primeira dose da vacina.

Em números gerais, Faxinal do Soturno já aplicou 7846 vacinas, das quais 5191 são primeiras doses (77% da população) e 2655 são segundas doses (39% da população). Conforme o Secretário Municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, aqueles que ainda não fizeram a primeira dose devem entrar em contato com o Posto de Saúde da Sede e agendar a vacinação. O telefone para contato é 3263-2572. Segundo ele, a partir de agora a campanha segue com a aplicação das segundas doses.

Homenagem aos profissionais de Saúde

Após oito meses de campanhas de vacinação e mais de um ano e meio de pandemia, o trabalho dos profissionais da Secretaria de Saúde foi reconhecido. No final da tarde desta terça-feira, dia 24 de agosto, próximo do encerramento do mutirão de vacinação, os servidores receberam uma homenagem da Administração Municipal.

O prefeito Clovis Alberto Montagner, juntamente com o vice-prefeito e titular da Saúde, Lourenço Domingos Moro e demais secretários municipais, enfatizaram a importância dos profissionais de Saúde no enfrentamento da pandemia, bem como na imunização da população, e agradeceram a todos pela dedicação em prol da comunidade faxinalense.

Para mais fotos, acesse: https://bit.ly/3sODj4J

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno