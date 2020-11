Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno adquire nova ambulância

A Secretaria Municipal da Saúde de Faxinal do Soturno conta com uma ambulância nova para o transporte de pacientes. O veículo, modelo Sprinter da Mercedes Benz, foi adquirido com recursos próprios, por meio de pregão presencial, realizado no dia 10 de setembro. A empresa vencedora foi a MF Veículos Especiais Eireli, de Porto Alegre, com uma proposta no valor de R$ 247 mil, R$ 1 mil abaixo do orçamento.

O veículo foi entregue no dia 5 de novembro e já está à disposição da Secretaria. O investimento foi realizado com o objetivo de renovar a frota da Saúde, além de proporcionar mais segurança e agilidade no transporte de pacientes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno