Secretaria de Saúde de Dona Francisca divulga relatório das atividades desenvolvidas em maio

A Secretaria Municipal de Saúde de Dona Francisca publicou no site oficial da Prefeitura Municipal, os relatórios de atividades desenvolvidas e atendimentos realizados durante cada mês de junho.

O relatório é composto por: exames laboratoriais – SUS; exames laboratoriais – autorizados pela Prefeitura; RX – autorizado pela Prefeitura; RX-SUS; US – autorizados pela Prefeitura; US – SUS; Mamografia – SUS; transporte de pacientes; gastos com plantões médicos e internações; gastos com profissionais; gastos profissionais Samu; gastos com autorizações de medicações nas farmácias do município; consultas no Posto de Saúde; procedimentos realizados no Posto de Saúde; profissionais do posto + ESF; relatório de vacinas; atendimento odontológico; teste do pezinho realizado no Posto de Saúde; autorizações pelo Consórcio; psicóloga do Posto de Saúde; visitas dos agentes comunitários de saúde; atendimento da Samu; atendimento na clínica da saúde; e produção do PIM.

