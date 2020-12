Secretaria de Saúde de Dona Francisca adquire novo veículo novo

A Secretaria Municipal de Saúde de Dona Francisca conta com mais um veículo para transporte de pacientes. O veículo, uma Spin 1.8 L Premier MT, marca Chevrolet, foi adquirido com recursos da Vigilância Sanitária e alienação, por meio de pregão presencial, no valor de R$ 97.280,00. O veículo foi entregue no dia 17 de novembro.

O investimento foi realizado com o objetivo de renovar a frota da Saúde, além de proporcionar mais segurança e agilidade no transporte dos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca