 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Ivorá com várias atividades

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Ivorá vem realizando vários serviços nas localidades do interior e também na cidade.

De acordo como titular da pasta, Flávio Tonel, “o Keto”, há um número maior de máquinas em funcionamento para dar um resultado melhor aos munícipes nas estradas do interior. “Somamos 122 quilômetros de estradas no interior e não são fáceis de se conservar, para tanto, estamos nos organizando para que fiquem cada vez mais em condições de trafegabilidade”, explica Keto.

Já no perímetro urbano, estão sendo realizadas ações como; manutenção da Praça; da iluminação pública; conservação do Estádio Monte Grappa; cemitério; entre outros. Outra ação, citada pelo secretário, é a construção do estacionamento junto a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Bem-Me-Quer.

“No que se refere a distribuição de água, com as últimas chuvas, esta demanda deve ficar resolvida no município, contudo foram realizados inúmeros trabalhos para abastecer aquelas comunidades que foram prejudicadas. Foram cerca de 40 famílias, que eram abastecidas, inclusive na parte da tarde (durante o Turno Único) e nos finais de semana”, relata o secretário lembrando que é muito cobrado e que a Secretaria de Obras é uma das “vitrines” da Administração Municipal, por isso a importância de se trabalhar com planejamento, visando a beneficiar todas as famílias, uma a cada vez.

“Quando pegamos uma comunidade, vamos com todas as máquinas, temos como objetivo terminar todos os trabalhos solicitados antes de seguirmos para a próxima; como estradas gerais e entradas”, destaca o secretário acrescentando que todo trabalho tem a finalidade de deixar a população tranquila e bem atendida.

Keto se diz muito feliz trabalhando com a atual Administração, a qual lhe deu esta oportunidade como secretário. “Hoje tenho um compromisso com a atual Administração, que me deu esta oportunidade, a qual, anteriormente, não havia recebido. Estou e pretendo continuar trabalhando da melhor maneira possível para o bem da nossa comunidade”.

Fonte: Prefeitura de Ivorá