Secretaria de Obras de Ivorá renova frota

A Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, de Ivorá, adquiriu um caminhão caçamba, marca Mercedes-Benz, modelo Atego 2730.

De acordo com o titular da pasta, Jonas Zancan, o caminhão tem capacidade de 12 metros cúbicos; é um veículo trucado e traçado. “Nosso objetivo, com a compra do veículo automotor é, além de renovar a frota, fazer uma melhor manutenção das estradas vicinais. É um caminhão com mais capacidade e potência para melhor atender nossa comunidade”, destaca Zancan, acrescentando que os recursos, viabilizados para a compra, foram através do Badesul, com contrapartida do município.

Receberam a caçamba, o prefeito de Ivorá, Ademar Binotto; o secretário, Jonas Zancan; a vereadora, Eliane Donatto; os servidores municipais, Rodrigo Nunes e João Paulo Simonetti; entre outros.

Fonte: Prefeitura de Ivorá