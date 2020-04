Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno retoma patrolamento de estradas

A chuva de aproximadamente 30 milímetros que caiu sobre Faxinal do Soturno e região no início da semana passada permitiu que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos retomasse o patrolamento das estradas no interior do Município. Desde terça-feira, dia 7 de abril, duas patrolas e um rolo compactador estão trabalhando na recuperação das vias.

Conforme o titular da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, os serviços de patrolamento estiveram suspensos por um período em razão da estiagem. Ele explica que a falta de umidade no solo impossibilitava a recuperação das estradas. Agora, após a chuva, as equipes estão em uma força tarefa para melhorar as condições de tráfego em todas as vias do interior.

Já foram recuperadas a ERS 348, em Santos Anjos, Val Veronês e Saxônia e a estrada que dá acesso ao Cerro Comprido. Os trabalhos devem seguir na Linha Dona Francisca, Linha Três e após para a região de Novo Treviso.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno