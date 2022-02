Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno retoma patrolamento das estradas

Depois das chuvas do último final de semana, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno pôde retomar o patrolamento das estradas no interior do município. Desde a segunda-feira, dia 7, duas patrolas e um rolo compactador estão trabalhando na recuperação das estradas.

Conforme o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, os serviços de patrolamento estavam suspensos por um período em razão da estiagem, já que a falta de umidade no solo impossibilitava a recuperação das estradas. O principal objetivo do serviço é deixar todas as estradas em boas condições e facilitar o acesso dos moradores das comunidades do interior.

Já foram patroladas a ERS-348, estrada do Pique e Linha Dona Francisca. Nesta terça-feira, dia 8, a secretaria está trabalhando na Linha São Luiz e na Linha Três. Nos próximos dias os trabalhos devem seguir na Linha Saxônia e na Linha Guarda Mor.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno