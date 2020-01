Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno recupera estrada entre Santos Anjos e Val Veronês

Desde o dia 10 de janeiro, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno está trabalhando na recuperação de uma estrada que fica entre Santos Anjos e Val Veronês. São cerca de três quilômetros de estrada de chão que estão recebendo melhorias, com o intuito de facilitar o tráfego de veículos naquela região.

O chefe do departamento de Obras e Engenharia, Oclides Benetti, explica que o trecho está recebendo material de terra e cascalho, para elevar o nível da estrada e evitar que a água das lavouras de arroz cruze por cima, danificando a estrutura. O trabalho também inclui cascalhamento, uso do rolo compactador, patrolamento e instalação de bueiros. “Pedimos desculpas aos moradores da região por qualquer transtorno que possa acontecer em função destes trabalhos. É temporário e para melhorar, um trabalho com mais durabilidade, que vai deixar a estrada em boas condições por mais tempo”, salienta Benetti.

A previsão é que a recuperação deste trecho seja concluída até a primeira quinzena de fevereiro, conforme as condições climáticas. Após, o mesmo trabalho deve ser feito na estrada que vai em direção à Linha Guarda Mor.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno