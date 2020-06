Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno recupera e constrói calçadas e amplia rede de esgoto

Na última semana de maio, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos iniciou a recuperação e construção de calçadas no perímetro urbano de Faxinal do Soturno. Nesta primeira etapa, cinco pontos foram contemplados: dois trechos na Avenida Vicente Pigatto, entre as ruas presidente Castelo Branco e Jorge Schimidt, um trecho na Rua Ceci Leite Costa, nos fundos do Bosque Municipal, um trecho na Rua Sete de Setembro, em frente à Câmara de Vereadores e outro trecho na Rua Julieta Ragagnin Zago, na esquina com a Rua José do Patrocínio.

Conforme o titular da pasta, Clóvis Benetti, os serviços foram executados pela equipe da Secretaria, com recursos próprios do município. Ao todo, foram utilizadas duas cargas de caminhão de concreto. “Eram locais em que não tinha calçada ou a calçada estava muito danificada, dificultando o acesso e oferecendo risco aos pedestres”, justifica.

Rede de esgoto na Vila Verde Teto

Mais de 10 famílias que moram na Vila Verde Teto são beneficiadas com a ampliação de uma rede de esgoto na Rua Oreste Pacheco. O trabalho é feito pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desde a última semana. Falta ainda a instalação de duas caixas de captação de água, para que a obra de saneamento seja finalizada.

De acordo com o titular da pasta, Clóvis Benetti, foram usados em torno de 50 tubos de 30 centímetros de diâmetro, para canalizar cerca de 100 metros de esgoto à céu aberto, que atravessava um terreno da Prefeitura até a ciclovia, na Vila Verde Teto.

