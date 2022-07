Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno realiza patrolamento na Linha Dona Francisca

Com a trégua da chuva, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno está retomando os trabalhos de patrolamento de estradas no interior do município.

Nesta terça-feira, dia 5, iniciou o patrolamento, limpeza e cascalhamento de aproximadamente 4 km de estrada na Linha Dona Francisca.

De acordo com o secretário Clóvis Benetti, após a recuperação desse trecho, o trabalho seguirá em Val Veronês, Saxônia e Guarda Mor, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego para os veículos que transitam nestas regiões.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno