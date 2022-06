Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno realiza melhorias no Ginásio Municipal

Nos últimos dias a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno tem realizado melhorias no Ginásio Municipal.

De acordo com o secretário Clóvis Benetti, pensando nos jogos do Campeonato Municipal de Futsal e também nos jogos do Campeonato Estadual de Futsal Série Bronze que devem ocorrer no ginásio, foram realizadas obras de melhorias nos banheiros e pintura das arquibancadas. Além disso, foram colocadas 24 lâmpadas de Led de 400 watts e, com o apoio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, também foram trocadas as redes das goleiras.

Nos próximos dias, com condições climáticas favoráveis, ainda deve ser feita a pintura nova de toda quadra. O valor total do investimento será de aproximadamente R$ 25 mil.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno