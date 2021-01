Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno reabre rua que dá acesso a garagem da Saúde

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno reabriu uma rua ainda sem denominação, que dá acesso a garagem da Secretaria de Saúde. O trecho fica entre as ruas 30 de Novembro e Presidente Castelo Branco. Anteriormente, havia apenas a entrada para a garagem e, agora, com o trabalho finalizado, é possível fazer o contorno da quadra.

O trabalho foi executado em dois dias, na sexta e no sábado, dias 8 e 9 de janeiro, e incluiu o alargamento da via, terraplanagem, construção de bueiros e cascalhamento. A intenção é complementar o serviço com a colocação de pó de brita no trecho.

Calçamento

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos também iniciou na última semana, a preparação da Rua Castro Alves para receber calçamento. Ao todo, são 1.740 metros quadrados que serão pavimentados com pedra irregular, no trecho entre as Ruas 30 de Novembro e Júlio de Castilhos. A obra também inclui a construção de calçadas e será executada pela Construtora Marzari & Marzari Ltda., de São João do Polêsine. O investimento, neste espaço, é de R$ 86.002,72, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta.

De acordo com o titular da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, a equipe está realizando o nivelamento da rua, com adequação da rede de água e esgoto, em parceria com a Corsan. Também foi feito o alargamento da via. “Vamos dar condições para que a empresa possa iniciar a obra de calçamento”, acrescenta.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno