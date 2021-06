Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno reabre estrada no Cerro Comprido

Desde a última sexta-feira, dia 18, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está reabrindo uma estrada na localidade de Cerro Comprido, no interior de Faxinal do Soturno. O trecho tem aproximadamente um quilômetro e dá acesso para propriedades rurais e lavouras.

De acordo com o secretário Clóvis Benetti, o trabalho deve ser concluído no início desta semana. Ainda conforme o titular da secretaria, está sendo feito o alargamento da estrada, cascalhamento, compactação e, por último, o patrolamento: “É um serviço importante que vai melhorar as condições de tráfego para os moradores daquela localidade”, acrescenta.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno