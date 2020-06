Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno inicia recuperação na ERS-348

Teve início no dia 19 de junho, a recuperação da ERS-348, no acesso ao Distrito de Santos Anjos. Até o dia 24 de junho, foram colocadas cerca de 100 cargas de cascalho, em um trecho de aproximadamente 800 metros. A estrada pertence ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), porém a manutenção é feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

O titular da pasta, Clóvis Benetti, explica que a recuperação é necessária pois em dias de chuva, algumas partes da estrada ficam com o trânsito prejudicado, devido aos buracos e ao acúmulo de água. Com o cascalhamento, esses trechos ficarão com o solo mais firme e o nível mais elevado, melhorando de forma significativa a trafegabilidade.

A previsão é que sejam colocadas mais 30 cargas de material, contemplando mais 350 metros da estrada, nas proximidades do Centro. A segunda etapa consiste em espalhar este material e passar o rolo compactador, finalizando a recuperação.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno