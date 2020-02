Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno inicia recuperação da segunda barragem

Após cerca de doze dias de trabalho, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos concluiu, na última semana, a recuperação da barragem dos Dal Ongaro, no Rio Soturno, na Linha Nova Palma. Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o efetivo já foi realocado para iniciar os trabalhos na segunda barragem, a dos Montagner, também na Linha Nova Palma.

Na primeira barragem, foi feita a instalação de quatro galerias de 70 por 100 centímetros e a concretagem com cerca de 70 metros cúbicos de concreto, elevando o nível da passagem em aproximadamente 15 centímetros. O investimento neste primeiro local foi de cerca de R$ 45 mil, com recursos próprios do município.

O trabalho está sendo diferente na segunda barragem. Conforme o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, a serviço de recuperação neste local compreende um aumento na extensão da travessia, em mais 18 metros, que até então contavam apenas com cascalho. Também será feita a concretagem com elevação de 15 centímetros no nível total da barragem e a colocação de pedras e concreto abaixo da linha de passagem, para dar mais segurança e estabilidade à obra. A previsão é que trabalho seja finalizado até a metade da próxima semana, conforme as condições climáticas.

Dentro do cronograma de recuperação de barragens ainda estão previstas melhorias na barragem do Mosquito, em Linha Nova Palma e no Sítio dos Mellos e no Pique, no Rio Mello.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno