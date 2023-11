Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno está finalizando a construção da ponte em Novo Treviso

A obra de construção da ponte na Linha Colonial, em Novo Treviso, interior de Faxinal do Soturno, tem como principal objetivo melhorar o acesso às famílias que residem no local, que está em fase de finalização.

Até o momento já foram usados para a construção da ponte trêsfileiras de tubos de concreto armado de 1 metro de diâmetro, comprimento de 6 metros cada, ficando a passagem com 6 metros de largura. Além disso, foram utilizados 12 tubos de concreto armado novos de 1 metro de diâmetro, além de seis tubos existentes (reaproveitados), de mesma dimensão; duas cargas de pedra basáltica (cascote); 6 m³ de concreto usinado; quatro cargas de cascalho, além do material para as cabeceiras que já foram 2 mil tijolos.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, a obra está em fase de conclusão e o valor total é de R$ 15 mil, com recursos próprios da secretaria.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno