Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno canaliza duas redes de esgoto no Sítio Alto

No último dia 27 e 28 de abril, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno canalizou duas redes de esgoto na localidade de Sítio Alto. O trabalho beneficiou duas agroindústrias situadas naquela comunidade. O investimento total foi de R$ 5 mil, com recursos próprios do Município.

De acordo com o titular da pasta, Clóvis Benetti, foram colocados 15 tubos com diâmetro de 30 centímetros para canalizar um acesso à agroindústria e 27 tubos de 80 centímetros de diâmetro para canalizar uma sanga que passava dentro da propriedade onde está situada a outra empresa rural. O serviço ainda integrou as redes de esgoto, garantindo o saneamento básico nos dois empreendimentos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno