Secretaria de Obras de Agudo adquire dois novos caminhões

O Município de Agudo recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, dois novos caminhões, Mercedes Benz, modelo Atego 2430 truck.

Os veículos foram adquiridos da empresa Gaúcho Diesel S/A, através de processo licitatório ao valor de R$ 319 mil cada um, com recursos recebidos via operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. do programa Eficiência Municipal e com contrapartida de recursos próprios do Município de Agudo.

A aquisição se faz necessária para complementar e renovar a frota de caminhões já existentes na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito.

Fonte: Prefeitura de Agudo