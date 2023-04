Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo é reativada em Faxinal do Soturno

Foi reativada em Faxinal do Soturno, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. A nomeação do novo secretário, Luiz Carlos Rubert, mais conhecido como Memeco, aconteceu no dia 17 de abril, no gabinete do prefeito Clovis Alberto Montagner, com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, e dos demais secretários municipais.

O propósito da reativação da Secretaria, de acordo com o prefeito Clovis, é fortalecer a relação com os empresários, focando no desenvolvimento da economia e contribuindo para a geração de negócios. Nela, estarão centralizadas também ações voltadas ao desenvolvimento do turismo no município. O novo secretário possui experiência, facilidade de relacionamento com o meio empresarial e é uma pessoa de confiança da Administração Municipal, afirma o prefeito.

“O meu objetivo é a aproximação junto com o empresariado, seja ele pequeno, médio ou grande, criando uma ligação com os empreendedores faxinalenses e buscando atender as demandas dos empresários locais e também dos futuros interessados em investir no Município”, destaca o secretário Luiz Carlos. Além disso, com a criação da Sala do Empreendedor, ele reforça que o foco principal está no fortalecimento da indústria e do comércio locais.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno