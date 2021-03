Secretaria de Educação entrega material para as escolas de Nova Palma

O secretário municipal de Educação de Nova Palma, João Alberto Ghisleni, fez a entrega de mais uma etapa de livros didáticos enviados pelo Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Plano Nacional do Livro Didático.

O material é recebido para todas as escolas (municipais e estaduais) pela Administração Municipal e organizado na Biblioteca Municipal, separado pela Coordenadora Pedagógica da SMED, professora Marcia Mayer, e enviado às escolas para ser utilizado no apoio pedagógico do ensino dos alunos.

Nas fotos, a professora Graciela Zanon, da Escola Pe. João Zanella, da comunidade da Vila Cruz, e a diretora e vice da EMEI Aquarela, Maristela Dalla Nora e Daniela Soares, recebem o material, entregue pelo secretário Ghisleni; e a professora e servidora da SMED, Elisete Scolari, faz a entrega do material para diretora e vice da Escola Cândida Zasso, Cirlei Uliana e Elisabete Saquet.

Bolas

As escolas do interior e da sede de Nova Palma receberam da Administração Municipal bolas para seus alunos.

O material guardado dos presentes de Natal, não puderam ser entregues em dezembro no tradicional evento natalino do município na Praça Pe. João Zanella devido à pandemia de coronavírus.

Todas as crianças das escolas com idade abaixo de 10 anos serão contempladas com as bolas entregues, como registram as fotos, pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Delci Neuenfeldt e Marciani da Rocha, para a professora Ana Carla Vieira, da Escola Ana Lobler, da comunidade do Caemborá, e para a diretora da Escola Rui Barbosa, da comunidade do Comércio, Marineide Cargnin.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma