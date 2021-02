Secretaria de Educação de São João do Polêsine promove videoconferência

A Secretaria de Educação de São João do Polêsine promoveu nesta sexta-feira, dia 26, uma videoconferência pela plataforma Meet do Google, sobre o início do ano letivo e protocolos de confirmação da Covid-19.

Com a presença de todos os membros da Secretaria de Educação, a fiscal, Carolina Cielo, explanou sobre protocolos e orientações e voltas aulas na rede municipal.

Também a secretária Municipal de Educação, Katiussa Zulliani, apresentou a estratégia organizada pelo município para a reabertura das escolas municipais, prevista para o próximo dia 1º de março. Além de um sistema de revezamento durante a semana para enviar os filhos às aulas presenciais, os pais ainda poderão optar por mantê-los em atividades remotas.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine