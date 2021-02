Secretaria de Educação de Nova Palma inicia nesta segunda-feira a Jornada Pedagógica 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma inicia nesta segunda-feira, dia 22, a Jornada Pedagógica Docente, atividade realizada para capacitação dos professores da Rede Municipal e que tem como convidados os professores da Rede Estadual de ensino.

A abertura será realizada através de uma live às 19h, com o secretário de Educação João Alberto Ghisleni falando sobre o tema “A Educação vem de casa”.

Dando prosseguimento, um renomado repertório de palestrantes de entidades de ensino como a Antônio Meneghetti Faculdade; a Universidade Federal de Santa Maria, com a presença do pró-reitor de Extensão, que irá explanar sobre a importância do Geoparque Quarta Colônia como ferramenta para ampliar conhecimentos em diversas áreas de ensino; e profissionais da empresa Atoque, experientes em ensino através da música.

A Jornada será ampliada até o dia 23 de março com 11 palestras em parceria com o SESC, tendo como segundo tema “Educação e Conhecimento no Século XXI: Fazeres e saberes possíveis”, que trará palestrantes especialistas na área da Educação como Mário Sérgio Cortella.

A Coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação, Marcia Mayer, afirma: “Será uma oportunidade ímpar de ampliar conhecimento dos profissionais de educação através de capacitação ofertada que irá fortalecer ainda mais os métodos de ensino neste período desafiador que a Educação atravessa neste momento de pandemia”.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma