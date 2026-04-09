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Secretaria de Educação de Nova Palma inicia elaboração do Plano Municipal de Educação 2026–2036

No último dia 31 de março, a Secretaria de Educação de Nova Palma reuniu-se com diretoras das redes municipal e estadual de ensino para iniciar as tratativas de elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026–2036. O encontro marcou o começo da construção das diretrizes que irão orientar as políticas educacionais do município ao longo da próxima década.

Durante a reunião, a secretária municipal de Educação, Alexandra Pozzatti Marchesan, apresentou as etapas do processo e ressaltou a importância da participação de professores, gestores e entidades da sociedade civil. A proposta, segundo a gestora, é garantir transparência e fortalecer a construção coletiva do plano. Também estiveram em pauta ações voltadas à formação continuada de professoras, destacando a preocupação da pasta com a qualificação permanente dos profissionais da educação.

Na sequência, foi realizada a reunião da Rede de Apoio Escolar (RAE), com foco no alinhamento de estratégias e no fortalecimento de ações voltadas ao desenvolvimento integral dos estudantes. O encontro reuniu profissionais da Educação e de áreas de apoio, promovendo um espaço de diálogo, troca de experiências e planejamento conjunto.

Entre os principais pontos debatidos, estiveram os desafios enfrentados no cotidiano escolar e a definição de encaminhamentos para qualificar o atendimento aos alunos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma

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