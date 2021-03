Secretaria de Educação de Nova Palma com várias ações em andamento

Na manhã de quarta-feira, 24, a Secretaria Municipal da Educação de Nova Palma realizou uma videoconferência com os professores da Rede Municipal de Ensino. A terceira reunião pedagógica foi com o objetivo de ofertar aos professores mais uma capacitação como apoio no ensino aprendizagem. O Município aderiu ao Programa de Capacitação: “Temas emergentes e ensino híbrido na Educação Básica”, promovido pela UFSM.

Serão ofertados onze cursos de capacitações independentes:

1. Ensino híbrido na educação básica: reflexões a partir da pandemia;

2. Desafios da gestão escolar diante o ensino híbrido durante a pandemia;

3. Alimentação e Promoção da Saúde no ambiente escolar;

4. Saúde mental no contexto escolar durante a pandemia;

5. Protegendo Vidas no ambiente escolar: o uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

6. Direitos autorais e licenças abertas: utilização de materiais didáticos no ensino híbrido;

7. Tecnologias digitais para Educação Básica: Gravar e editar áudios e vídeo-aulas;

8. Tecnologias digitais para Educação Básica: Realizar lives para aulas, aulas abertas, webinar e eventos;

9. Tecnologias digitais para Educação Básica: Elaboração de materiais didáticos diferenciados;

10. Tecnologias digitais para Educação Básica: Elaboração de avaliações;

11. Tecnologias digitais para Educação Básica: elaboração de banners, folders e convites.

NOVOS PROFESSORES

No mês em que houve o início as aulas remotas, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma contratou quatro novos professores para fortalecer a estrutura educacional no município. A autorização vem suprir as necessidades de docentes para regência em sala, sobretudo pelo afastamento de professores titulares por licença médica.

As escolas que receberam professores novos são a Escola Municipal Rui Barbosa, da Comunidade do Comércio, para Educação Infantil e Séries Iniciais, e, na Sede, a Escola Municipal Professora Cândida Zasso, para o Ensino Fundamental, nas áreas de Ciências e História, e uma professora para Séries Iniciais.

LIVROS DIDÁTICOS

O diretor da Escola Estadual Tiradentes, professor Sandro Turra, recebeu da Secretaria Municipal de Educação mais um lote de livros didáticos recebidos pelo Município de Nova Palma. Os livros são enviados pelo Ministério da Educação através do Fundo Nacional e o Plano Nacional do Livro Didático.

O recebimento é feito pela Coordenadora Pedagógica da SMED, Marcia Mayer, que os encaminha posteriormente para distribuição para todas as escolas do município. Os livros são ferramentas pedagógicas para o ensino e aprendizagem dos alunos.

DESINFECÇÃO E DESINSETIZAÇÃO

As Escolas Municipais de Nova Palma E.M.E.F Rui Barbosa (Comunidade do Comércio) , EMEF Santo Inácio (Comunidade do Santo Inácio), E.M.E.F. Professora Cândida Zasso (Sede) e E.M.E. Infantil Aquarela (Sede) receberam na última semana serviços de desinfecção e desinsetização do ambiente para limpeza e higienização e combate e prevenção a covid-19. Os serviços foram realizados por empresa especializada e tem validade por um ano.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma