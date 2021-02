Secretaria de Educação de Ivorá prepara início do ano letivo 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Ivorá informa aos pais ou responsáveis sobre a previsão de retorno das aulas para o ano de 2021, na rede municipal de ensino de Ivorá.

Início do ano letivo: 22 de fevereiro.

Como será o retorno às atividades escolares presenciais?

– Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich será na modalidade ensino híbrido, ou seja, com número limitado de alunos em cada sala de aula, sendo 50% dos alunos com ensino presencial e outros 50% dos alunos não presencial ou remoto, estes receberão atividades pedagógicas para realizar em casa, e assim alternando semanalmente; será comunicado aos pais ou responsáveis sobre o escalonamento.

O transporte sairá de Ivorá via Linha Sete às 6h15min. O transporte para a Encruzilhada de Fátima saíra de Ivorá às 6h30min. Após o transporte sairá da prefeitura às 7h via Escola Victor Waihrich, seguindo roteiro de anos anteriores.

– Na Escola de Ensino Fundamental David Simonetti – o ensino será 100% presencial. O transporte sairá de Ivorá às 6h45min, seguindo roteiros de anos anteriores.

– Na Escola de Ensino Fundamental Duque de Caxias o ensino também será 100% presencial. O transporte sairá de Ivorá às 7h, seguindo roteiro de anos anteriores.

– Na Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer o ensino será na modalidade híbrido ou seja, com número limitado de alunos em cada sala de aula, sendo 50% dos alunos com ensino presencial e outros 50% dos alunos não presencial ou remoto, estes receberão atividades pedagógicas para realizar em casa, e assim alternando semanalmente.

Para as crianças de Pré-A e Pré-B – início das atividades escolares será dia 22 de fevereiro – para os alunos que não utilizam transporte escolar.

Para os alunos do Pré-A e B que utilizam transporte escolar o retorno será dia 11 de março e será comunicado a forma de escalonamento. Estes alunos receberão atividades pedagógicas para realizar em casa.

Para as crianças de creche e maternal – o início das atividades será dia 22 de fevereiro, somente para os pais que trabalham, mediante comprovação, com escalonamento de 50% da turma. Os pais interessados devem procurar a escola a partir desta data e no turno da tarde.

Para que haja melhor entendimento de como será a volta as aulas em 2021, no formato híbrido (presencial e remoto) a Secretaria de Educação visitará a família de cada aluno nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, levando informações e orientações à família quanto aos protocolos de segurança para a saúde dos alunos, trabalhadores da Educação e familiares, tanto no convício na família, no transporte escolar e na escola, para evitar o contágio da Covid-19.

Fonte: Prefeitura de Ivorá