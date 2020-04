Secretaria de Educação de Faxinal do Soturno reúne direções das escolas municipais

Com máscaras e sem abraços ou apertos de mão, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto realizou uma reunião com as diretoras e coordenadoras pedagógicas das escolas municipais de Faxinal do Soturno. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 27 de abril e, teve como principais assuntos, as atividades domiciliares e os vínculos dos educandários com os alunos e suas famílias.

Na ocasião, também foi tratado sobre o Decreto Municipal 2.921, de 16 de abril, que mantém a suspensão das aulas até o dia 30 deste mês, seguindo a orientação do Governo Estadual. A proposta do Conselho Nacional de Educação (CNE), para a reorganização dos calendários escolares e das atividades pedagógicas durante a pandemia de Coronavírus deu sequência às explanações, que culminaram com a avaliação de alternativas para a continuidade dos trabalhos nas escolas.

Atividades domiciliares

Na primeira quinzena de abril, os estudantes receberam atividades para serem realizadas em casa, durante o período de suspensão das aulas presenciais. Os materiais se referem a conteúdos trabalhados antes do início da quarentena. O objetivo é manter o vínculo do aluno com a escola, assim como a rotina de estudo e aprendizagem, até que a normalidade seja restabelecida.

A partir desta semana, novas atividades para serem feitas em casa serão entregues às famílias. Os dias e horários para a retirada dos materiais serão informados por cada educandário.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno